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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

إنكلترا تستهل مشوارها في تصفيات المونديال بدون بيكفورد

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أعلن نادي إيفرتون سابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم أن حارس مرماه الدولي جوردان بيكفورد لن يخوض المباريات الثلاث لمنتخب بلاده ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، إثر تعرضه لإصابة في عضلة البطن المائلة.

AFP

وقال النادي الإنكليزي إن بيكفورد: "سيبقى تحت رعاية الطاقم الطبي للنادي خلال فترة التوقف الدولية"، بدلا من مواجهة سان مارينو وألبانيا وبولندا.

وكان بيكفورد البالغ من العمر 27 عاماً خرج في الدقيقة 43 خلال مباراة فريقه التي خسرها أمام بيرنلي 1-2 في المرحلة 28 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسيغيب الحارس الدولي عن الدور ربع النهائي للكأس المحلية أمام مانشستر سيتي متصدر الدوري السبت المقبل، إضافة الى مباريات منتخب بلاده الدولية أمام سان مارينو في 25 الشهر الحالي، وألبانيا في 28 منه وبولندا في 31 منه ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة للمونديال القادم.

ولعب بيكفورد دوراً بارزاً في وصول منتخب "الاسود الثلاثة" الى الدور نصف النهائي في مونديال روسيا 2018 حيث خسر أمام كرواتيا 1-2 بعد التمديد، قبل أن يحتل المركز الرابع بخسارة ثانية أمام بلجيكا بهدفين نظيفين.

وفي ظل هذا الغياب، من المرجح أن يتنافس على الوقوف بين الخشبات الثلاث نيك بوب حارس بيرنلي ودين هندرسون الذي يدافع عن عرين مانشستر يونايتد.
وسيعلن مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت تشكيلته للتصفيات في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي.
 

منتخب إنكلترا إيفرتون جوردان بيكفورد تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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