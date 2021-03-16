إنكلترا تستهل مشوارها في تصفيات المونديال بدون بيكفورد

وقال النادي الإنكليزي إن بيكفورد: "سيبقى تحت رعاية الطاقم الطبي للنادي خلال فترة التوقف الدولية"، بدلا من مواجهة سان مارينو وألبانيا وبولندا.

وكان بيكفورد البالغ من العمر 27 عاماً خرج في الدقيقة 43 خلال مباراة فريقه التي خسرها أمام بيرنلي 1-2 في المرحلة 28 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسيغيب الحارس الدولي عن الدور ربع النهائي للكأس المحلية أمام مانشستر سيتي متصدر الدوري السبت المقبل، إضافة الى مباريات منتخب بلاده الدولية أمام سان مارينو في 25 الشهر الحالي، وألبانيا في 28 منه وبولندا في 31 منه ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة للمونديال القادم.

ولعب بيكفورد دوراً بارزاً في وصول منتخب "الاسود الثلاثة" الى الدور نصف النهائي في مونديال روسيا 2018 حيث خسر أمام كرواتيا 1-2 بعد التمديد، قبل أن يحتل المركز الرابع بخسارة ثانية أمام بلجيكا بهدفين نظيفين.

وفي ظل هذا الغياب، من المرجح أن يتنافس على الوقوف بين الخشبات الثلاث نيك بوب حارس بيرنلي ودين هندرسون الذي يدافع عن عرين مانشستر يونايتد.

وسيعلن مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت تشكيلته للتصفيات في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي.

