إنفانتينو: "قطر مستعدة وأدعوكم لأفضل نسخة من المونديال"

وصرّح إنفانتينو الذي يحمل الجنسيتين السويسرية والإيطالية عقب سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 : "القرعة كانت مثيرة ولدينا مواجهات رائعة. لدي اهتمام شخصي بالمجموعة الثالثة وسأتابعها مع عائلتي لأن بها إيطاليا وسويسرا".

"القُرعة كانت مثيرة ولدينا مواجهات رائعة"

"لدي اهتمام شخصي بالمجموعة الثالثة وسأتابعها مع عائلتي لأن بها إيطاليا وسويسرا"

"جميع الملاعب متقاربة وسيكون الطقس مناسب جداً في نوفمبر وستكون المنتخبات في قمة مستوياتها"

"قطر مستعدة وترحب بالعالم وأدعوكم جميعا لأفضل نسخة من كأس العالم" pic.twitter.com/E1B4FLmVaL — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 7, 2020

وحلّت إيطاليا وسويسرا في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من أيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا.

وأضاف رئيس الفيفا: "جميع الملاعب متقاربة وسيكون الطقس مناسب جداً في نوفمبر وستكون المنتخبات في قمة مستوياتها. قطر مستعدة وترحب بالعالم وأدعوكم جميعا لأفضل نسخة من كأس العالم".

سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022