English
العربية
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

إنفانتينو: "قطر مستعدة وأدعوكم لأفضل نسخة من المونديال"

من قبل

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاثنين إن قطر مستعدة لاستضافة العرس الكروي في العام 2022 داعياً الجميع "لأفضل نسخة من كأس العالم".

AFP

وصرّح إنفانتينو الذي يحمل الجنسيتين السويسرية والإيطالية عقب سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 : "القرعة كانت مثيرة ولدينا مواجهات رائعة. لدي اهتمام شخصي بالمجموعة الثالثة وسأتابعها مع عائلتي لأن بها إيطاليا وسويسرا".

 

وحلّت إيطاليا وسويسرا في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من أيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا.

وأضاف رئيس الفيفا: "جميع الملاعب متقاربة وسيكون الطقس مناسب جداً في نوفمبر وستكون المنتخبات في قمة مستوياتها. قطر مستعدة وترحب بالعالم وأدعوكم جميعا لأفضل نسخة من كأس العالم".

سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

الفيفا جياني إنفانتينو كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق سحب قرعة التصفيات الأوروبية ال
اقرأ
سحب قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022
التالي

آخر الأحداث