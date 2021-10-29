إقالة الفرنسي سيكس من تدريب منتخب غينيا

وجاء في بيان نشر على موقع الاتحاد الإلكتروني الجمعة "المفاوضات جارية بين الاتحاد الغيني لكرة القدم وديدييه سيكس من أجل انفصال ودي".

وأضاف أن سيكس البالغ من العمر 67 عامًا والذي يشرف على المنتخب الغيني منذ أيلول/سبتمبر 2019 "لم يف بالجزء الثاني من عقده"، وهو التأهل لونديال قطر 2022.

وقاد سيكس غينيا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون من التاسع من كانون الثاني/ يناير إلى السادس من شباط/فبراير.

وتابع الاتحاد الغيني في بيانه عقب اجتماع للجنته التنفيذية الخميس "تقرر تكليف إدارة المباراتين المقبلتين إلى الثنائي كابا دياوارا (مدرب رئيسي) وماندجو ديالو (مساعد)".

وتحتل غينيا المركز الثالث في المجموعة التاسعة برصيد ثلاث نقاط بفارق تسع نقاط خلف المغرب المتصدر، ونقطة واحدة خلف غينيا بيساو الثانية، فيما يحتل السودان المركز الأخير برصيد نقطتين.