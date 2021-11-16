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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

إقالة الجهازين الفني والإداري لمنتخب سوريا

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أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم عن إقالة الجهاز الفني لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم الذي يرأسه المدير الفني نزار محروس وذلك عقب الخسارة أمام إيران صفر-3 اليوم الثلاثاء في عمان ضمن الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2022.

AFP

وأشار نبيل السباعي رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم في تصريح لوكالة فرانس برس بأن إقالة الجهاز الفني كانت "بسبب سوء النتائج" مشيرا إلى أنه "تم أيضاً حل الجهاز الإداري".

وعن هوية المدرب الجديد الذي سيقود المنتخب في مسابقة كأس العرب المقررة في قطر قال "سيتم خلال اليومين القادمين اختيار الجهازين الفني والإداري"، وعن هوية المدرب الجديد قال "هو مدرب محلي".

وكان نزار محروس استلم مهمة التدريب في تموز الماضي خلفا للمستقيل التونسي نبيل معلول.

ويحتل المنتخب السوري المركز السادس الأخير في المجموعة الأولى من الدور الثالث المؤهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™برصيد نقطتين.
 

منتخب سوريا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ نزار محروس
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