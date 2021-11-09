إصابة إيموبيلي تبعده عن مباراتي سويسرا وآيرلندا

وكان مدرب ايطاليا روبرتو مانشيني يعول كثيراً على إيموبيلي مهاجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف، في المباراتين الأخيرتين لفريقه في التصفيات.

واستدعى مانشيني بدلاً من إيموبيلي مهاجم ساسوولو جانلوكا سكاماكا علماً بأن الشك يحوم حول مشاركة قطب دفاع يوفنتوس وقائد المنتخب جورجو كييليني ولاعب وسط إنتر نيكولو باريلا اللذين غابا عن تدريبات الثلاثاء.

وكان المنتخب الإيطالي خسر جهود لاعبي خط وسط روما نيكولو زانيولو ولورنتسو بيليغريني بداعي الإصابة أيضاً لهذين الاستحقاقين.

ويتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن سويسرا مع 14 نقطة لكل منهما، وستكون المواجهة بينهما مساء الجمعة في العاصمة روما شبه حاسمة، علماً أن الحسم النهائي لتحديد هوية المتأهل المباشر إلى العرس الكروي في قطر سيكون في الجولة الأخيرة عندما تحل إيطاليا ضيفة على إيرلندا الشمالية، في حين تستضيف سويسرا المنتخب البلغاري في الجولة ذاتها في 15 الشهر الحالي.