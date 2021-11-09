English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

إصابة إيموبيلي تبعده عن مباراتي سويسرا وآيرلندا

من قبل

تلقى منتخب إيطاليا بطل أوروبا، ضربة قوية بغياب مهاجمه تشيرو إيموبيلي عن مباراتيه ضد سويسرا وآيرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™وذلك لاصابته في ربلة الساق الثلاثاء.

Reuters

وكان مدرب ايطاليا روبرتو مانشيني يعول كثيراً على إيموبيلي مهاجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف، في المباراتين الأخيرتين لفريقه في التصفيات.

واستدعى مانشيني بدلاً من إيموبيلي مهاجم ساسوولو جانلوكا سكاماكا علماً بأن الشك يحوم حول مشاركة قطب دفاع يوفنتوس وقائد المنتخب جورجو كييليني ولاعب وسط إنتر نيكولو باريلا اللذين غابا عن تدريبات الثلاثاء.

وكان المنتخب الإيطالي خسر جهود لاعبي خط وسط روما نيكولو زانيولو ولورنتسو بيليغريني بداعي الإصابة أيضاً لهذين الاستحقاقين.

ويتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن سويسرا مع 14 نقطة لكل منهما، وستكون المواجهة بينهما مساء الجمعة في العاصمة روما شبه حاسمة، علماً أن الحسم النهائي لتحديد هوية المتأهل المباشر إلى العرس الكروي في قطر سيكون في الجولة الأخيرة عندما تحل إيطاليا ضيفة على إيرلندا الشمالية، في حين تستضيف سويسرا المنتخب البلغاري في الجولة ذاتها في 15 الشهر الحالي.

إيطاليا شيرو إيموبيلي يوفنتوس تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق كولومبيا تواصل تحضيراتها لملاق
اقرأ
كولومبيا تواصل تحضيراتها لملاقاة البرازيل
التالي صلاح والنني يلتحقان بمعسكر الم
اقرأ
صلاح والنني يلتحقان بمعسكر المنتخب المصري

آخر الأحداث

>