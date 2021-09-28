إبراهيموفيتش في تشكيلة السويد رغم الإصابة

وأُدرج اسم الهداف التاريخي للمنتخب الاسكندنافي (62 هدفاً في 118 مباراة دولية)، والذي سيبلغ الأربعين من العمر الأحد المقبل، في القائمة المختارة للمباراتين ضد كوسوفو واليونان في 9 و12 تشرين الأول/أكتوبر المقبل توالياً.

وكان "إيبرا" قد عاد عن اعتزاله الدولي في آذار/مارس الماضي بعد خمس سنوات تقريباً، أملاً في الدفاع عن ألوان السويد في بطولة أوروبا في حزيران/يونيو الماضي، لكن إصابة وجراحة في الركبة حالتا دون مشاركته.

ولم يخض السويدي سوى 30 دقيقة بقميص ميلان منذ بداية الموسم الجديد وتحديداً أمام لاتسيو في 12 أيلول/سبتمبر، حيث أجبرته إصابة في الركبة وانزعاج في وتر أخيل على الابتعاد قسراً عن الملاعب.

وأعلن مدرب ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي الإثنين أن إبراهيموفيتش لن يتعافى في الوقت المناسب أيضاً لخوض المواجهة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وألمح مدرب الـ"روسونيري" إلى عدم احتمالية عودة إبراهيموفيتش إلى المستطيل الأخضر هذا الأسبوع إن كان قارياً، أو محلياً أمام أتالانتا بيرغامو الأحد الذي يصادف مع عيد ميلاده.

ومنذ عودته عن اعتزاله، استُدعي "إيبرا" ثلاث مرات إلى تشكيلة المنتخب السويدي، ولعب مباراتين فقط أمام جورجيا وكوسوفو في آذار/مارس الماضي.

