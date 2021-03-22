أنباء عن السماح للاعبي إنتر بالالتحاق بمنتخباتهم

وبحسب هذه المعلومات التي لم يؤكدها النادي حتى الآن، سينضم البلجيكي روميلو لوكاكو والدنماركي كريستيان إريكسن والمغربي أشرف حكيمي والسلوفاكي ميلان شكرينيار والكرواتيان مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريشيتش بسرعة إلى صفوف منتخبات بلدانهم في النافذة الدولية المقررة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأكّد مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني أنه لا يزال ينتظر ثلاثة لاعبين دوليين من صفوف إنتر هم أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا وستيفانو سنسي.

وقال مانشيني خلال مؤتمر صحافي في فلورنسا "نحن ننتظر لنرى ما سيحدث. يبدو أنني سمعت أن اللاعبين الدوليين الاخرين لإنتر قد غادروا بالفعل. أتمنى أن نحصل على خدمات لاعبينا الدوليين في صفوف الفريق، أنا واثق جدًا".

وكانت السلطات الصحية في ميلانو قررت الخميس الماضي عقب الكشف عن أربعة اختبارات إيجابية في ثلاثة أيام في صفوف فريق إنتر، وقف جميع أنشطة الفريق لمدة أربعة أيام، خصوصاً مباراته التي كانت مقررة السبت ضد ساسوولو وتم تأجيلها، وكذلك سفر اللاعبين الدوليين، وذلك حتى الخضوع لاختبارات جديدة أجريت اليوم الاثنين.

