أستراليا تخسر صانع الألعاب روغيتش في الملحق الآسيوي

ويحل المنتخب الأسترالي في الدوحة لمواجهة الإمارات في السابع من حزيران/يونيو في الملحق الآسيوي، على أن يتأهل الفائز منهما لمواجهة البيرو خامسة أميركا الجنوبية بعدها بأسبوع في الملحق الدولي.

ويلحق الفائز بمواجهة الملحق الدولي المقررة في الدوحة أيضاً، بركب المنتخبات المتأهلة الى المونديال القطري، للانضمام الى المجموعة الرابعة المكونة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

وأفاد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن روغيتش الذي خاض حتى الآن 53 مباراة بقميص بلاده، انسحب من التشكيلة لأسباب شخصية ولن يتم استبداله، ما يقلص عدد اللاعبين الى 28.

ووصف مدرب أستراليا غراهام أرنولد الخطوة بأنها "مؤسفة" لكنه أصر على أن "تركيزه يجب أن يكون الآن على اللاعبين الموجودين هنا في قطر".

واختير روغيتش (29 عاماً) الأسبوع الماضي أفضل لاعب أسترالي للعام نتيجة المستوى الذي قدمه مع فريقه سلتيك الأسكتلندي حيث يلعب منذ قرابة عقد من الزمن.

وقال أرنولد إنه يثق في اللاعبين الموجودين في تصرفه، مضيفاً "لقد اخترنا تشكيلة موسعة من اللاعبين المتميزين وأعتقد أننا سنحقق شيئاً مميزاً لأستراليا خلال الأسبوعين المقبلين".

كما أن مستقبل روغيتش مع فريقه سلتيك غير واضح حتى الآن، بعدما ودع جماهير العملاق الاسكتلندي عقب مساهمته في قيادته هذا الموسم إلى ثنائية الدوري وكأس الرابطة المحليين.

وبعدما اكتفت بمشاركة واحدة عام 1974، فرضت أستراليا نفسها من المنتخبات الحاضرة دائماً في كأس العالم منذ 2006، وهي تمني النفس بالتأهل الى النهائيات للمرة الخامسة توالياً.

وتخوض أستراليا مباراة ودية الأربعاء ضد الأردن على استاد الجنوب المونديالي في قطر، ثم تواجه الإمارات الثلاثاء 7 حزيران/يونيو في الملحق القاري على استاد أحمد بن علي المونديالي، وبحال فوزها تلاقي البيرو في 13 منه على الاستاد عينه لبطاقة مؤهلة إلى كأس العالم.

وفي ما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: ماثيو راين (ريال سوسييداد الإسباني)، داني فوكوفيتش (أن إي سي الهولندي)، أندرو ريدماين (سيدني أف سي).

الدفاع: ترنت ساينسبيري (دون عقد)، عزيز بهيش (دون عقد)، ميلوش ديغينيك (كولومبوس كرو الأميركي)، بايلي رايت (سندرلاند الإنكليزي)، جايسون دايفيدسون (ملبورن فيكتوري)، فران كاراتشيتش (بريتشيا الإيطالي)، جويل كينغ (أودنسي الدنماركي)، ناثانيال أتكينسون (هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي)، كاي رولز (سنترال كوست مارينرز).

الوسط: آرون موي (شنغهاي بورت الصيني)، جاكسون إيرفاين (سانت باولي الألماني)، أيدين هروستيتش (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، رايلي ماغري (ميدلزبره الإنكليزي)، كريغ غودوين (أديلايد يونايتد)، كيني دوغال (بلاكبول الإنكليزي)، جاني ستنسنيس (فايكينغ النرويجي)، دوني غينرو (تولوز الفرنسي).

الهجوم: ماثيو ليكي وجايمي ماكلارين وماركو تيليو (ملبورن سيتي)، أوير مابيل (دون عقد)، ميتشل ديوك (فاجيانو أوكاياما الياباني)، مارتين بويل (الفيصلي السعودي)، آدم تاغارت (سيريزو أوساكا الياباني)، نيكولاس داغوستينو (ملبورن فيكتوري).

