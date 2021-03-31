أرمينيا تحقق فوزها الثالث توالياً في التصفيات

وأصبح رصيد المنتخب الأرميني تسع نقاط، في الصدارة محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، إذ يتفوق بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه المنتخب الألماني الذي يستضيف منتخب مقدونيا الشمالية في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب رومانيا، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في المجموعة، عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.

بادر منتخب أرمينيا بالتسجيل عبر لاعبه إدوارد سبيرتسيان في الدقيقة 56 لكن منتخب رومانيا رد بهدفين حملا توقيع ألكسندرو سيكالداو في الدقيقتين 62 و72 قبل أن يلعب الفريق الضيف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 عقب طرد لاعبه جورجي بوشكاش لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل منتخب أرمينيا النقص العددي في صفوف منافسه، فأدرك المدافع فارازدات هارويان هدف التعادل في الدقيقة 82، قبل أن يسجل تيغران بارسيغيان هدف الفوز الثمين في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.