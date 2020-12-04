همام الأمين: "الأجواء رائعة في المنتخب" من قبل beIN SPORTS December 4, 2020 19:59 0:39 دقيقة أكد اللاعب همام الأمين، الذي خاض أول مباراة رسمية مع منتخب قطر، أن الأجواء داخل المنتخب رائعة نظراً للمساندة الكبيرة الذي وجدها من الجميع في معسكر العنابي. مقابلات تصفيات كأس العالم المنتخب القطري -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة همام الأمين: "الأجواء رائعة في المنتخب" 0:47 دقيقة محمد وعد يطمح للتواجد الدائم مع منتخب قطر 3:52 دقيقة المنتخب القطري يمطر شباك بنغلادش بخماسية نظيفة 0:37 دقيقة سواريز يعود للمشاركة في تدريبات أتلتيكو مدريد 0:22 دقيقة المدير الرياضي لفريق يوفنتوس في ورطة! 4:39 دقيقة فتح تحقيق ضد إدارة يوفنتوس بسبب سواريز 0:24 دقيقة نادي نابولي يطلق اسم مارادونا على ملعبه 3:24 دقيقة سان جيرمان يدعم أندية الهواة لتجاوز تبعات كورونا 0:56 دقيقة إجماع على صعوبة مواجهات نصف نهائي دوري الأمم 0:56 دقيقة نيس يقيل مدربه فييرا لسوء النتائج