محمد وعد يطمح للتواجد الدائم مع منتخب قطر من قبل beIN SPORTS December 4, 2020 19:50 0:47 دقيقة أكد اللاعب محمد وعد، الذي خاض أول مباراة رسمية مع منتخب قطر، أنه يتمنى الاستمرار والتواجد دائماً مع العنابي. مقابلات تصفيات كأس العالم المنتخب القطري -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة همام الأمين: "الأجواء رائعة في المنتخب" 0:47 دقيقة محمد وعد يطمح للتواجد الدائم مع منتخب قطر 3:52 دقيقة المنتخب القطري يمطر شباك بنغلادش بخماسية نظيفة 0:37 دقيقة سواريز يعود للمشاركة في تدريبات أتلتيكو مدريد 0:22 دقيقة المدير الرياضي لفريق يوفنتوس في ورطة! 4:39 دقيقة فتح تحقيق ضد إدارة يوفنتوس بسبب سواريز 0:24 دقيقة نادي نابولي يطلق اسم مارادونا على ملعبه 3:24 دقيقة سان جيرمان يدعم أندية الهواة لتجاوز تبعات كورونا 0:56 دقيقة إجماع على صعوبة مواجهات نصف نهائي دوري الأمم 0:56 دقيقة نيس يقيل مدربه فييرا لسوء النتائج