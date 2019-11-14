فوز باهر لعمان على بنغلاديش

وتقدم المنتخب العماني في الدقيقة 48 عن طريق محسن الخالدي، قبل أن يضيف زميله المنذر العلوي الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 78 سجل أرشد العلوي الهدف الثالث للمنتخب العماني، قبل أن يسجل بيبلو أحمد هدف تقليص الفارق لمنتخب بنغلاديش (81).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بالشوط الثاني، سجل عمران الهيدي الهدف الرابع للمنتخب العماني.

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد بنغلاديش عند نقطة واحدة في المركز الأخير للمجموعة الخامسة.

وفي المباراة الثانية، اقتنص المنتخب الهندي تعادلًا ثمينًا من أرض أفغانستان.

وتقدم المنتخب الأفغاني عن طريق زيلفغار نازاري في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، قبل أن يسجل سيمنلين دونجيل هدف التعادل للمنتخب الهندي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع المنتخب الأفغاني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، ويأتي خلفه منتخب الهند برصيد ثلاث نقاط.

