عبد الكريم حسن: "حققنا المهم في انتظار الأهم" من قبل beIN SPORTS June 3, 2021 21:16 1:01 دقيقة قال لاعب المنتخب القطري، عبد الكريم حسن، إن منتخب بلاده حقق المهمّ عبر الانتصار على الهند (1-0) في انتظار الأهم عندما يواجه عمان في مباراة ستحدّد مصير بطاقة العبور إلى كأس آسيا 2023. مقابلات عبد الكريم حسن المنتخب القطري تصفيات كأس آسيا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة بوليفيا تحقق فوزها الأول في تصفيات المونديال 2:55 دقيقة أوكرانيا تتجاوز إيرلندا الشمالية ودياً 0:26 دقيقة تركيا تحقق الفوز على مولدوفا 3:03 دقيقة بلجيكا تكتفي بالتعادل مع اليونان وديًا 0:32 دقيقة البرتغال وألمانيا في نهائي "يورو" تحت 21 عاماً 1:01 دقيقة عبد الكريم حسن: "حققنا المهم في انتظار الأهم" 0:32 دقيقة حاملة لقب رولان غاروس بسهولة إلى الدور الثالث 3:25 دقيقة المنتخب القطري يحقق المطلوب أمام نظيره الهندي 1:48 دقيقة أنس جابر عازمة على التألّق في رولان غاروس 0:39 دقيقة فيدرر يتجاوز عقبة تشيليتش بنجاح