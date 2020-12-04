وسجل للعنابي عبد العزيز حاتم (9) وأكرم عفيف (33 و92) والمعز علي (72 من ركلة جزاء و78).

وعزز العنابي صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق 4 عن عمان الثانية، في حين تجمد رصيد المنتخب البنغالي عند نقطة من 5 مباريات في ذيل المجموعة.

وفرض العنابي حامل لقب كأس آسيا في نسختها الأخيرة 2019 هيمنة مطلقة على المجريات وسجل هدفاً مبكراً عبر عبد العزيز حاتم من تسديدة قوية غير المدافع اتجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة 9.

وأهدر المنتخب القطري الكثير من الفرص، قبل أن يسجل أكرم عفيف هدفا ثانياً من تسديدة بعيدة في الدقيقة 33.

وتواصلت الأفضلية للقطريين في الشوط الثاني، ليسجل المعز علي من ركلة جزاء انتزعها البديل مؤيد حسن في الدقيقة 72، قبل أن يعود هداف كأس آسيا ويسجل هدفاً شخصياً ثانياً في الدقيقة 78.

رغم الأهداف الأربعة، لم يتراخ القطريون وأضافوا خامساً في الوقت بدل الضائع عبر أكرم عفيف.

واقيمت المباراة الوحيدة ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وفق برمجة استثنائية بعد موافقة الاتحادين الدولي والآسيوي على خوضها خارج نوافذ الفيفا.

وسيكون بمقدور المنتخب القطري حسب تلك البرمجة المشاركة في بطولة كوبا أميركا التي ستقام في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو من العام المقبل .

كما سيسجل العنابي ظهوره الأول في مسابقة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، والتي ستقام خلال الفترة ما بين 10 تموز/يوليو وحتى الأول من آب/أغسطس المقبلين.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم السماح بحضور 20% من سعة استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

ورغم أن المنتخب القطري قد حجز بطاقة التأهل مباشرة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ بصفته الدولة المضيفة، إلا أن رفاق أكرم عفيف ينافسون من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا - الصين 2023، حيث يطمح العنابي في الدفاع عن اللقب الذي توج به عام 2019.