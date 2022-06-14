منتخب فلسطين يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا

بلغ المنتخب الفلسطيني نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للمرة الثالثة تواليًا بعد فوزه الكاسح برباعية نظيفة على الفلبين الثلاثاء في العاصمة المنغولية أولان باتور، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية المؤهلة الى نسخة العام 2023.

وأنهت فلسطين المجموعة في الصدارة بحصدها العلامة الكاملة (9 نقاط) من ثلاث مباريات، إثر فوزين أولين على كل من منغوليا (1-صفر) واليمن (5-صفر).

وعلى ملعب الاتحاد المنغولي في العاصمة أولان باتور حيث أقيمت مباريات المجموعة بنظام التجمع، افتتح "الفدائي" التسجيل برأسيتين في الشوط الاول عبر صالح شحادة (31) وتامر صيام (42)، وأخرى لمحمد يامين في الثاني (55) قبل أن يكمل محمود أبو وردة الرباعية (72).

ويتأهل إلى كأس آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الست، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني، علمًا بأن المنافسات تختتم جميعها الثلاثاء.

