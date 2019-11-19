قطر تعزز صدارتها بفوز صعب على أفغانستان

عزز المنتخب القطري صدارته للمجموعة الخامسة بفوز صعب على مضيفه الأفغاني 1-صفر الثلاثاء في العاصمة الطاجيكية دوشانبي في الجولة السادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس اسيا 2023.

وسجل أكرم عفيف الهدف الوحيد في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وأهدرت افغانستان فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 29 من ركلة جزاء انبرى لها أحمد عمران وتصدى لها حارس مرمى السد سعد الشيب.

وهو الفوز الثالث على التوالي لقطر والرابع في التصفيات مقابل تعادل واحد فرفعت رصيدها إلى 13 نقطة مبتعدة بفارق نقطة عن عمان التي فازت على الهند بهدف وحيد سجّله محسن صالح الغساني على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.

في المقابل، منيت أفغانستان بخسارتها الثالثة في التصفيات والثانية أمام قطر بعدما كانت منيت بهزيمة مذلة في الدوحة في الجولة الأولى بنصف دزينة نظيفة من الأهداف، فتجمد رصيدها عند أربع نقاط في المركز الثالث.