حقق منتخب قطر بطل آسيا فوزه الثاني ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة بتغلبه 2-0 خارج أرضه على بنغلادش في دكا ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الخامسة اليوم الخميس.

وسبق لقطر الفوز عل أفغانستان 6-0 والتعادل مع الهند سلباً. وهذه كانت المباراة الأولى لقطر خارج قواعدها. وبات رصيدها 7 نقاط في صدارة المجموعة.

وأجريت المباراة بظروف صعبة للغاية من حيث سوء أرضية الملعب التي زادتها رداءة الأمطار لتصبح موحلة جداً وزلقة.

سجل يوسف عبد الرزاق في الدقيقة 29 وكريم بوضياف في الدقيقة 90+2.

وتلعب قطر التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس اسيا 2021 فقط كونها متأهلة حكما لمونديال 2022 بصفتها الدولة المستضيفة.

ويخوض المنتخب القطري مباراته القادمة على أرضه عندما يستضيف نظيره العماني الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة.

وستكون هذه المباراة أساسية في تحديد وجهة المجموعة، لاسيما مع تعزيز عمان مركزها الثاني بفوزها على أفغانستان 3-صفر، بفضل هدفي عبد العزيز المقبالي (27 و38)، ومحسن الغساني (61).

وهو الفوز الثاني لعمان بعد أول على الهند بنتيجة 2-1، وهي باتت في المركز الثاني خلف قطر، علما بأن منتخب السلطنة خاض مباراة أقل.

وتحتل أفغانستان المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، أمام الهند الرابعة برصيد نقطة وبنغلادش الأخيرة (دون نقاط) من مباراتين.