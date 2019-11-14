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تصفيات كأس آسيا

فوز باهر لعمان على بنغلاديش

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حقق المنتخب العماني فوزاً صريحاً على بنغلاديش 4-1 اليوم الخميس ضمن المرحلة الخامسة من منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 والتي شهدت تعادل أفغانستان مع الهند 1-1.

beIN SPORTS

وتقدم المنتخب العماني في الدقيقة 48 عن طريق محسن الخالدي، قبل أن يضيف زميله المنذر العلوي الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 78 سجل أرشد العلوي الهدف الثالث للمنتخب العماني، قبل أن يسجل بيبلو أحمد هدف تقليص الفارق لمنتخب بنغلاديش (81).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بالشوط الثاني، سجل عمران الهيدي الهدف الرابع للمنتخب العماني.

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد بنغلاديش عند نقطة واحدة في المركز الأخير للمجموعة الخامسة.

وفي المباراة الثانية، اقتنص المنتخب الهندي تعادلًا ثمينًا من أرض أفغانستان.

وتقدم المنتخب الأفغاني عن طريق زيلفغار نازاري في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، قبل أن يسجل سيمنلين دونجيل هدف التعادل للمنتخب الهندي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع المنتخب الأفغاني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، ويأتي خلفه منتخب الهند برصيد ثلاث نقاط.
 

المنتخب العماني
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