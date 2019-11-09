سوريا تفتقد المبيض والأشقر قبل مواجهة الصين

وأشار الاتحاد أن غياب اللاعبين جاء بسبب "المبيض لمرضه والأشقر لاصابته بتمزق عضلي في مباراة فريقه مع الاتحاد امس الجمعة في الدوري السوري".

وقرر فجر إبراهيم المدير الفني لمنتخب سوريا ضم ساعد دفاع الوحدة مازن العيس لصفوف المنتخب الذي سيغادر صباح الأحد إلى دبي بتشكيلة من 22 لاعباً فقط من بينهم 14 لاعباً محلياً و8 محترفين وهم:

أسامة أومري ومؤيد عجان وعمرو جنيات ويوسف محمد ومازن العيس (الوحدة) ومحمد مرمور وخالد كردغلي وكامل حميشة (تشرين) وإبراهيم عالمة وورد السلامة (الجيش ) وحسين جويد ومارديك ماردكيان (حطين) وخالد إبراهيم (الاتحاد) وأحمد الشيخ (النواعير) وعمر السوما (الأهلي السعودي) وعمر خربين (الهلال السعودي) وأحمد الصالح (العهد اللبناني) وعمرو ميداني (الكويت الكويتي) ومحمود مواس (أم صلال القطري) وشادي الحموي (نجران السعودي) ونصوح نكدلي (مسيمير القطري وعبدالله الشامي (الفيححيل الكويتي).

وتتصدر سوريا منتخبات المجموعة برصيد 9 نقاط تليها الصين 7 والفيليبين 4 وجزر المالديف 3 وغوام دون نقاط.



