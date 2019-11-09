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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس آسيا

سوريا تفتقد المبيض والأشقر قبل مواجهة الصين

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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم السبت عن غياب لاعبي الوسط خالد مبيض (تشرين) وأحمد الأشقر (الاتحاد) عن تشكيلة منتخب سوريا الذي سيواجه الصين والفيليبين في دبي يومي 14 و19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكاس أمم آسيا 2023.

Reuters

وأشار الاتحاد أن غياب اللاعبين جاء بسبب "المبيض لمرضه والأشقر لاصابته بتمزق عضلي في مباراة فريقه مع الاتحاد امس الجمعة في الدوري السوري".

وقرر فجر إبراهيم المدير الفني لمنتخب سوريا ضم ساعد دفاع الوحدة مازن العيس لصفوف المنتخب الذي سيغادر صباح الأحد إلى دبي بتشكيلة من 22 لاعباً فقط من بينهم 14 لاعباً محلياً و8 محترفين وهم:

أسامة أومري ومؤيد عجان وعمرو جنيات ويوسف محمد ومازن العيس (الوحدة) ومحمد مرمور وخالد كردغلي وكامل حميشة (تشرين) وإبراهيم عالمة وورد السلامة (الجيش ) وحسين جويد ومارديك ماردكيان (حطين) وخالد إبراهيم (الاتحاد) وأحمد الشيخ (النواعير) وعمر السوما (الأهلي السعودي) وعمر خربين (الهلال السعودي) وأحمد الصالح (العهد اللبناني) وعمرو ميداني (الكويت الكويتي) ومحمود مواس (أم صلال القطري) وشادي الحموي (نجران السعودي) ونصوح نكدلي (مسيمير القطري وعبدالله الشامي (الفيححيل الكويتي).

وتتصدر سوريا منتخبات المجموعة برصيد 9 نقاط تليها الصين 7 والفيليبين 4 وجزر المالديف 3 وغوام دون نقاط.
                  
 

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