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تصفيات كأس آسيا

التصفيات المزدوجة: كوريا الجنوبية تكرم وفادة سريلانكا

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أكرمت كوريا الجنوبية وفادة ضيفتها سريلانكا بثمانية أهداف نظيفة الخميس في هواسيونغ في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

AFP

وفرض كيم شين-ووك، مهاجم شنغهاي شينهوا الصيني، نفسه نجما للمباراة بتسجيله "سوبر هاتريك" في الدقائق 18 و31 و56 و65، وأضاف نجم توتنهام الإنكليزي سون هيونغ-مين ثنائية (12 و45 من ركلة جزاء).

وسجل مهاجم هامبورغ الألماني هوانغ هي-تشان (22) ولاعب وسط فريبورغ كوون تشانغ-هون (77) الهدفين الآخرين.

وهو الفوز الثاني تواليا لكوريا الجنوبية في التصفيات بعد الأول على مضيفتها تركمانستان بثنائية نظيفة في الجولة الثانية بعدما غابت عن الأولى كون مجموعتها تضم خمسة منتخبات.

وتصدرت كوريا الجنوبية المجموعة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف أمام جارتها الشمالية التي ترتاح في هذه الجولة، وبفارق ثلاث نقاط أمام تركمانستان التي تحل لاحقا ضيفة على لبنان شريك سريلانكا في المركز الأخير، علما بأن ممثل العرب في هذه المجموعة خاض مباراة واحدة فقط حتى الآن خسرها أمام مضيفته كوريا الشمالية صفر-2.
 

كوريا الجنوبية
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