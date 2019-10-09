التصفيات المزدوجة: قطر لتعويض تعادل الهند بمهمة سهلة في بنغلادش

وتتصدر قطر المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً عمان وافغانستان برصيد 4 نقاط بالفوز على افغانستان 6-صفر والتعادل السلبي مع الهند، فيما تحتل بنغلادش المركز الخامس الاخير بدون نقاط بخسارتها بهدف امام افغانستان الجولة الماضية.

ورغم ان كفة المنتخب القطري هي الأرجح، إلا أن الحذر يسيطر على "العنابي" خشية تكرار التعادل الهندي وضياع نقطتين مهمتين يحتاجهما بشدة قبل استضافة منافسه الأقوى سلطنة عمان في الجولة الرابعة في 15 الجاري، علماً أن عمان تخطت الهند خارج ارضها 2-1 افتتاحاً ومرشحة لتخطي ضيفتها افغانستان الخميس.

ويعاني الفريق من بعض الغيابات نظراً لإصابة لاعب الارتكاز عاصم مادبو الذي أجرى عملية جراحية ولم ينضم للقائمة. بينما لم يتضح الموقف النهائي للظهير الأيمن بيدرو ميغيل والجناح الأيسر أكرم عفيف أحد الأوراق الرابحة للفريق ايضا للإصابة، لكن اللاعبين متواجدان ويجري تجهيزهما للحاق بالمباراة.

ويعول الإسباني فيليكس سانشيز مدرب قطر على عدد من الأسماء في مقدمتهم المعز علي هداف التصفيات حتى الآن برصيد 3 اهداف، حسن الهيدوس الجناح الأيمن، كريم بوضياف وعبد العزيز حاتم.

وغرد المعز علي على حسابه الرسمي في تويتر منذ يومين قائلا "مرحلة جديدة نخوضها بمباراتين من اهم المباريات في التصفيات ضد بنغلاديش وعمان ونسأل الله التوفيق".

وقال احمد فتحي لاعب الوسط "الجميع في حالة جيدة فنياً ومعنوياً وبدنياً، والعزيمة مرتفعة والكل مصمم أن شاء الله على الفوز على بنغلاديش وعلى حصد النقاط الثلاث".

أكد "المهمة لن تكون سهلة، ومنتخب بنغلاديش مثل معظم منتخبات القارة الآسيوية تطورت وأصبحت أفضل، وفي كل الأحوال نحن نحترم جميع المنافسين وننظر للجميع نظرة واحدة".



