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التصفيات المزدوجة: علاء عباس يقود العراق إلى فوز تاريخي ومثير على إيران

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قاد اللاعب الدولي علاء عباس المنتخب العراقي إلى فوز تاريخي ومثير على نظيره الإيراني 2-1 الخميس على ستاد عمان الدولي في إطار الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

AFP

وسجل عباس هدف الفوز الثمين لأسود الرافدين في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع مستغلا النقص العددي في صفوف المنتخب الإيراني الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده مسعود شجاعي قبل نهاية المباراة بعشر دقائق بسبب نيله الإنذار الثاني.

وانتهى الشوط الأول بهدف لمثله، حيث افتتح المنتخب العراقي التسجيل في وقت مبكر عن طريق اللاعب مهند علي (11) وعادله أحمد نور الله (25).

وعزز المنتخب العراقي بهذا الفوز صدارة المجموعة الثالثة رافعا رصيده إلى 10 نقاط، مقابل 8  نقاط للبحرين التي تعادلت اليوم مع هونغ كونغ صفر-صفر، بينما بقي المنتخب الإيراني ثالثا بـ 6 نقاط، وهونغ كونغ رابعة بنقطتين وكمبوديا في المركز الخامس والأخير بنقطة واحدة.
  
وجرت المباراة وسط أجواء مشحونة واحتياطات أمنية مشددة وترتيبات استثنائية وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا من أبناء الجالية العراقية، وقد أطلقوا من مدرجات ستاد عمان الدولي العديد من الهتافات ضد النظام الإيراني وسط التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد للشهر الثاني والتي أودت بحياة 330 شخصا.

وقد تسبب الوضع الأمني في نقل المباراة إلى العاصمة الأردنية عمان وكذلك الحال لمواجهة العراق والبحرين التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في نفس الملعب.

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