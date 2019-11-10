التصفيات المزدوجة: سانشيز يختار 28 لاعبا لمواجهة افغانستان

أعلن الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري لكرة القدم الاحد قائمة الفريق استعدادا لمباراة افغانستان في 19 من الشهر الحالي في مدينة دوشانبي عاصمة طاجيكستان في الجولة السادسة من التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وضمت القائمة الجديدة 28 لاعبا يدخلون معسكرا تدريبيا اليوم على ان يغادروا الى دوشانبي في 17 الحالي.

وأعلن الاتحاد القطري رسميا اليوم عبر موقعه الالكتروني خوض المنتخب مباراة ودية في 14 الحالي ضد سنغافورة في الدوحة استعدادا للقاء افغانستان، وحسب الجدول فان المنتخب القطري لن يخوض اي مباراة بالجولة الخامسة في التصفيات المقرر اقامتها في 14 الجاري.

وتتصدر قطر المجموعة برصيد 10 نقاط تليها عمان 6 نقاط وافغانستان 3 نقاط والهند نقطتين وبنغلاديش نقطة واحدة.

واللاعبون الذين ضمتهم القائمة الجديدة هم: سعد الشيب ، بيدرو ميغيل، سالم الهاجري، طارق سلمان، خوخي بوعلام، حسن الهيدوس، وأكرم عفيف (السد)، وبسام الراوي، المعز علي، كريم بوضياف، محمد موسى، علي عفيف ، إسماعيل محمد ، محمد مونتاري (الدحيل)، وأحمد فتحي، فهد شنين، مصعب خضر، ويوسف عبد الرزاق (العربي) ويوسف حسن ،المهدي علي، أحمد علاء، مؤيد حسن (الغرافة) عبد العزيز حاتم، وفهد يونس (الريان) عبد الرحمن محمد، عبد السلام الأحرق (الأهلي)، وأحمد معين (قطر) محمد أحمد البكري (الشحانية).