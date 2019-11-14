التصفيات المزدوجة: الإمارات تخسر أمام فيتنام



واستحق تين لين نغيون نجومية المباراة بعدما تسبب في طرد مدافع الامارات خليفة الحمادي الذي عرقله قبل أن ينفرد تماما بمرمى خالد عيسى (37) لتكمل المباراة المباراة بعشرة لاعبين.

وعاد نغيون لصناعة الحدث بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 إثر تسديدة بعيدة رائعة سكنت شباك الحارس الإماراتي خالد عيسى.

وانفردت فيتنام بصدارة المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط مستفيدة من خسارة تايلاند أمام مضيفتها ماليزيا 1-2 الخميس أيضا.

وتراجعت تايلاند إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبقيت الإمارات ثالثة بست نقاط وبفارق الأهداف عن ماليزيا الرابعة وإندونيسيا الأخيرة من دون رصيد والتي خضعت للراحة في هذه الجولة.

وكانت الإمارات تطمح إلى العودة من هانوي بنتيجة إيجابية لتعويض خسارتها الأولى في الجولة الماضية أمام تايلاند 1-2 إلا أنها فشلت في مسعاها وقدمت أسوأ مباراة لها في التصفيات وعجزت عن تشكيل أي خطورة على مرمى حارس فيتنام دانغ فان لام ولو بتسديدة واحدة.

واستحق تين لين نغيون نجومية المباراة بعدما تسبب في طرد مدافع الإمارات خليفة الحمادي الذي عرقل مهاجم فيتنام قبل أن ينفرد تماما بمرمى خالد عيسى (37).

وعاد نغيون لصناعة الحدث بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 إثر تسديدة بعيدة رائعة سكنت شباك عيسى.

وحاول الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الإمارات إنعاش خط هجومه السلبي والذي افتقد لهدافه في التصفيات برصيد 6 أهداف علي مبخوت للإيقاف، لكن نزول خلفان مبارك بديلا لأحمد خليل (55) لم يأت بأي جديد.

