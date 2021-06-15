التصفيات المزدوجة: إيران تتخطى العراق وتنتزع الصدارة

حسم المنتخب الإيراني بطاقة الصعود المباشرة وصدارة المجموعة بعد فوزه على العراق بهدف دون رد اليوم الثلاثاء على استاد علي بن محمد في عراد مع ختام منافسات المجموعة الثالثة بالدور الثاني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

سجل هدف المباراة الوحيد سردار آزمون (35).

وكان الانتصار كافيا للمنتخب الإيراني لاعتلاء صدارة المجموعة رافعا رصيده الى 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن العراق صاحب المركز الثاني، ليتأهل الفريقان معا إلى الدور النهائي من التصفيات النهائية، وجاء تأهل العراق مستفيدا من احتلاله المركز الثاني بالمجموعة وتأهله واحدا من أفضل خمسة منتخبات بالمركز الثاني من المجموعات الثماني.

وجاءت المباراة متكافئة في الربع الساعة الأولى من عمر المباراة، قبل أن يبدأ المنتخب الإيراني في السيطرة على المجريات وتهديد مرمى الحارس جلال حسن.

ولاحت عدة فرص أمام المهاجمين سردار آزمون ومهدي طارمي، في المقابل كان المنتخب العراقي يعول على الكرات العكسية المرتدة وانطلاقات بشار رسن وهمام طارق من الجناحين.

وافتتح المنتخب الايراني التسجيل بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيمن قائد المنتخب الإيراني إحسان حاج صافي تصل إلى سردار آزمون الغير مراقب داخل منطقة الجزاء ويضع الكرة في مرمى العراق (35).

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب العراقي العودة للمباراة وبدأ في تهديد مرمى المنتخب الايراني، ولكن الأخير كان هو الطرف الأخطر من خلال الكرات العكسية المرتدة والتي تألق فيها جلال حسن وأنقذ مرماه من هدفين محققين.

فوز معنوي للبحرين

وعلى استاد البحرين الوطني بالرفاع، حقق المنتخب البحريني فوزا معنويا على هونغ كونغ بأربعة أهداف دون رد سجلها سيد ضياء سعيد (49) وهاشم السيد عيسى (54 من ركلة جزاء و70) واسماعيل عبداللطيف (90 من ركلة جزاء).

المنتخب البحريني رفع رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثالث في سلم الترتيب ويخرج من دائرة المنافسة للتأهل المونديالي ويبقي آماله في المنافسة للتأهل لنهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

وتجمد رصيد هونغ كونغ عند 5 نقاط بالمركز الرابع وأخيرا كمبوديا بنقطة واحدة.