أستراليا تسقط الأردن في عمّان والكويت تضرب بالتسعة!

واصل منتخب استراليا تحقيق الانتصارات في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، بفوزه على مستضيفه منتخب الأردن 1-صفر، الخميس على ستاد الملك عبدالله الثاني في عمان في إطار الجولة الخامسة التي شهدت أيضاً فوز ساحقا للكويت على تايوان 9-0.

وحافظت استراليا على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة، أمام الكويت والأردن 7 نقاط، ونيبال 3 نقاط، وتايوان بدون نقاط.

وتشهد الجولة السادسة الثلاثاء المقبل مواجهتي الأردن مع الصين تايبيه في عمان، والكويت مع ضيفتها نيبال.

في المباراة الاولى، استغل المنتخب الاسترالي تراجع أداء لاعبي المنتخب الأردني مطلع الشوط الأول وتمكن من افتتاح التسجيل عندما ضرب ارنون موي دفاع المنتخب الأردني بتمريرة بينيه وضعت ادم تاغرت في مواجهة الحارس عامر شفيع الذي خرج من مرماه ليضع تاغرت الكرة من فوقه وتستقر في الشباك عند الدقيقة (13).

وجاءت ردة فعل المنتخب الأردني في الشوط الثاني بعد دخول الثنائي موسى التعمري وحمزة الدردور الذي كان قريبا من إدارك التعادل بكرة رأسية تألق الحارس الاسترالي ماثيو ريان في ردها قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، ووقف سوء الحظ أمام أكثر من فرصة لياسين البخيت والتعمري.

الكويت تكتسح تايوان

وفي المباراة الثانية في الكويت، جاء الهدف الاول بعد هجمة قادها بدر المطوع ومرر على اثرها الكرة الى مبارك الفنيني الذي عكسها امام المرمى ليوسف ناصر فأودعها في المرمى من وضع طائر (23).

وهيأ الفنيني كرة على حدود المنطقة لفهد الأنصاري الذي ركنها جميلة في الزاوية العليا للمرمى التايواني (42).

ومع بداية الشوط الثاني، واصل منتخب الكويت الضغط، ونجح المتألق الفنيني في اضافة الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة جميلة من فيصل زايد سددها من تحت الحارس (50).

ولم تمر سوى 5 دقائق حتى كان المطوع يضع عصارة خبرته في كرة امامية وصلته من سامي الصانع، روضها قبل ان يسقطها من فوق الحارس محرزا الهدف الرابع (55)

ووسط انهيار تايواني، أضاف ناصر الهدف الخامس بعد تلقيه كرة من المطوع سددها لحظة خروج الحارس (60).

وسريعاً، سجل زايد اسمه في قائمة الهدافين بعد تمريرة من الانصاري انفرد على اثرها بالمرمى وسدد الكرة من تحت الحارس في الشباك (63).

وتكفل مدافع تايوان تشين واي في إحراز الهدف الثامن لـ"الازرق" بعد ما حول عرضية الصانع بالخطأ إلى مرمى فريقه (78).

ومن خطأ دفاعي آخر، اعاد تشين تينغ الكرة الى حارسه لكن البديل فيصل عجب كان في المكان المناسب ليسجل الهدف التاسع (81).



