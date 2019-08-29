خرجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة من بطولة الولايات المتحدة الأميركية لكرة المضرب، آخر البطولات الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها في الدور الثاني أمام الأميركية تايلور تاونسند (116 عالمياً) بواقع 2-6 و6-3 و7-6 (7-4).
هاليب تودّع بطولة الولايات المتحدة من الدور الثاني
خرجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة من بطولة الولايات المتحدة الأميركية لكرة المضرب، آخر البطولات الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها في الدور الثاني أمام الأميركية تايلور تاونسند (116 عالمياً) بواقع 2-6 و6-3 و7-6 (7-4).
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