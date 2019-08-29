خرجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة من بطولة الولايات المتحدة الأميركية لكرة المضرب، آخر البطولات الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها في الدور الثاني أمام الأميركية تايلور تاونسند (116 عالمياً) بواقع 2-6 و6-3 و7-6 (7-4).

