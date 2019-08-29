بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب والمصنف أول الذي عانى من أوجاع مبرحة في كتفه، الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب، رابعة البطولات الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزه على الأرجنتيني خوان اينياسيو لونديرو 6-4 و7-6 (7-3) و6-1.

وقال ديوكوفيتش الذي طالب بدخول المعالج الى أرضية الملعب أكثر من مرة خلال المباراة "الوجع في كتفي أزعجني خلال الارسال ولدى تنفيذي الكرات الخلفية. لم أكن واثقا من قدرتي على اكمال المباراة في منتصف المجموعة الأولى".

وكشف الصربي الفائز الفائز بأربعة القاب كبيرة في اخر خمس بطولات ضمن الغراند سلام "أعاني من هذه الأوجاع في كتفي منذ فترة، يتعين علي التعايش مع هذا الأمر ومعرفة كيفية انتزاع كل فرصة" مشيرا الى أنه سيريح كتفه على مدى اليومين المقبلين قبل مواجهته ضد مواطنه دوجان لايوفيتش أو الأميركي دينيس كودلا الجمعة.

واوضح "في بعض الاحيان تكون الاوجاع قوية وفي بعض الأيام أقل" مشيرا الى انه لم يشعر بأوجاع مماثلة في مسيرته" والى أنه "سيستشير اختصاصيين في الطب الرياضي" لمعرفة المزيد عن اصابته معربا عن أمله باللعب "من دون أوجاع".

واعترف الصربي الساعي الى احراز لقبه السابع عشر الكبير بان المباراة "كانت صعبة جدا لأنها شهدت الكثير مع التبادلات طويلة".

واوضح "ليست المرة الأولى التي أواجه فيها تحديا من هذا النوع، أنا ممتن كوني استطيع التواجد على ارضية الملعب".

وبعد ان حسم المجموعة الاولى 6-4، تخلف ديوكوفيتش صفر-3 في الثانية لكنه نجح في الفوز بخمسة أشواط تواليا ثم بالجولة الفاصلة ليتقدم 2-صفر وقد اعتبر بان الفوز "بالمجموعة الثانية كان حاسما".

وتأجلت مباريات كثيرة بسبب الأمطار التي هطلت على نيويورك، وأقيمت فقط اللقاءات المقررة على ملعبي "أرثر أش" و"لويس ارمسترونغ" لأنهما يملكان سقفين يمكن اقفالهما.