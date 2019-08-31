ولم يخض نادال (33 عامًا) مباراة الدور الثالث بعد انسحاب الأسترالي تاناسي كوكيناكيس بسبب إصابة في كتفه الأيمن، لكنه لم يجد صعوبة في العودة إلى المنافسات بعد غياب ثلاثة أيام وتفوق على تشونغ المصنف 116 بثلاث مجموعات 6-3، 6-4، 6-2.

وقال حامل لقب 18 بطولة كبرى الذي أنهى اللقاء في غضون ساعة و59 دقيقة: "أحاول أن أكون أكثر شراسة وأن ألعب أقل من قبل ... لم أعد في الـ25 من العمر" متابعًا "لقد لعبت بطريقة جيدة في مونتريال فيما لم أشارك في سينسيناتي. والآن أنا هنا".

ويلتقي حامل لقب بطولة "فلاشينغ ميدوز" في ثلاث مناسبات (2010، 2013، 2017) مع الكرواتي مارين تشيليتش الفائز باللقب عام 2014 أو الأميركي جون ايسنر.