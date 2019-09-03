وخسر نادال (33 عاما) مجموعته الأولى في الدورة، لكنه تخطى الكرواتي مارين تشيليتش المصنف الثاني والعشرين 6-3 و3-6 و6-1 و6-2، ليبلغ ربع النهائي الأربعين في البطولات الكبرى بينها تسع مرات في فلاشينغ ميدوز.

وقال الإسباني المتوج ثلاث مرات في نيويورك (2010 و2013 و2017) "في المجموعة الثانية، كان أكثر عدوانية مني، تراجعت وكان مصمما جدا. قلت لنفسي إن التغيير واجب لأنني أصبحت في متناوله".

تابع حامل لقب 18 بطولة كبرى "يصعب وصف الشعور الذي ينتابني عندما ألعب هنا. أحب الرياضة وأشعر بالحظ لممارسة كرة المضرب هنا. قبل ثماني سنوات لم أكن لأصدق ذلك، وكان جسمي يعاني كثيرا".

وتبادل الإسباني الفوز مع خصمه في أول مجموعتين، لكنه سيطر على الثالثة والرابعة وأحرز تسعة أشواط متتالية، بعد سلسلة من الضربات الناجحة تفاعل معها بشكل كبير نجم الغولف العالمي الاميركي تايغر وودز المتواجد على المدرجات. أضاف عن وودز "قلت دوما انه ليس لدي قدوة كبيرة، لكنه قدوة لي وأحاول دوما السير على خطاه".

ويلتقي نادال في دور الثمانية الأرجنتيني دييغو شفارتسمان العشرين والذي أقصى الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادسا 6-3 و2-6 و4-6 و3-6.

وعن مواجهته مع الأرجنتيني، أشار نادال "يلعب بشكل رائع، لا جديد في ذلك. هو أحد أفضل المواهب في دورات المحترفين. سيكون تحديا كبيرا. يجب أن أكون في أفضل حالاتي. أنا سعيد لأجله. هو صديق قريب وآمل في أن تكون مباراة رائعة".



