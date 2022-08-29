ميدفيديف كان الطرف الأفضل ونجح في فرض هيمنته على المواجهة فأنهى المجموعة الأولى لمصلحته بستة أشواط لاثنين، وواصل أفضليته في الثانية ليحسمها بستة أشواط لأربعة، وتمكن من حسم المجموعة الثالثة بستة أشواط دون رد حاجزاً مقعده في الدور المقبل.

وتأهل البريطاني المخضرم آندي موراي إلى الدور الثاني بتغلبه على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو بثلاث مجموعات دون رد.

موراي حسم المجموعة الأولى بسبعة أشواط لخمسة ثم فرض خبرته في المجموعة الثانية لينهيها بستة أشواط لثلاثة وفي المجموعة الثالثة نجح آندي في التمسك بتفوقه ليحسم النتيجة بستة أشواط لثلاثة أيضا ويتأهل للدور المقبل في فلاشينغ ميدوز.

وفاز الأميركي تومي بول (29) بصعوبة على الإسباني برنابي زاباتا ميرايس 4-6 و6-3 و2-6 و6-صفر و7-5، والنرويجي كاسبر رود الخامس على البريطاني كايلي إدموند 6-3 و7-5 و6-2، فيما بات يو يبينغ أول صيني في 63 عاماً وتحديداً منذ عام 1959 يفوز بمباراة في الفردي في احدى دورات "غراند سلام" باسقاطه الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي المصنف 34 عالمياً بنتيجة 6-3 و6-4 و6-0.