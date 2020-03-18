وذكر منظمو البطولة: "إنها أوقات غير مسبوقة. ورغم هذا، ندرس ونقيم كل خياراتنا بما فيها تأجيل البطولة لموعد لاحق".

ومن المقرر إقامة نسخة هذا العام من فلاشينغ ميدوز خلال الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 13 أيلول/سبتمبر المقبلين.

وأوضح منظمو فلاشينغ ميدوز أنهم سيشركون المسؤولين عن باقي بطولات "غراند سلام" الأخرى وكذلك مسؤولي رابطتي التنس للمحترفين والمحترفات في اتخاذ القرار.

وفي المقابل ، قرّر منظمو رولان غاروس أمس نقل البطولة من موعدها المقرر من 24 أيار/مايو حتى السابع من حزيران/يونيو المقبلين إلى الفترة من 20 أيلول/سبتمبر حتى الرابع من تشرين أول/أكتوبر المقبلين ما يعني أن موعدها الجديد سيكون بعد أسبوع واحد من انتهاء فلاشينغ ميدوز.

ويتعارض الموعد الجديد لرولان غاروس مع عدد من البطولات والفعاليات التي تنظمها الرابطتان العالميتان لمحترفي ومحترفات التنس. كما يتضارب الموعد الجديد مع بطولة كأس ليفر التي تقام في بوسطن ويشارك في تنظيمها نجم التنس السويسري روجيه فيدرر والمقرر لها الفترة من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر المقبل.

وذكر منظمو بطولة كأس ليفر إن نسخة العام الحالي ستقام في الوقت المحدد لها سلفاً.