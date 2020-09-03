ملادينوفيتش تنتقد أجواء بطولة أميركا المفتوحة من قبل beIN SPORTS September 3, 2020 16:21 0:50 دقيقة استحوذت تصريحات الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، على الاهتمام بعدما اعتبرت أن التواجد في النسخة الحالية من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب كما السجن، مضيفة أنها لو كانت تعلم أن الظروف ستكون كذلك، لما شاركت فيها. تقارير إخبارية كريستينا ملادينوفيتش بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة ملادينوفيتش تنتقد أجواء بطولة أميركا المفتوحة 8:39 دقيقة تعرف على آخر أخبار ما يعرف بقضية رحيل ميسي 4:01 دقيقة اجتماع هام لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز 0:39 دقيقة شراكة استراتيجية بين الاتحاد القطري والكونكاكاف 0:30 دقيقة مباراة ألمانيا وإسبانيا – التغطية الخاصة 1:05 دقيقة إمكانية استمرار ميسي في برشلونة حتى نهاية عقده 1:04 دقيقة عجلة الدوري القطري تعود للدوران من جديد 0:38 دقيقة بليشكوفا تودع أميركا المفتوحة 0:44 دقيقة دجوكوفيتش يشق طريقه بنجاح في أميركا المفتوحة 0:38 دقيقة قطر تشارك في الكأس الذهبية 2021 لاتحاد الكونكاكاف