وحسم مدفيديف المواجهة أمام المصنف 15 عالمياً في نحو ساعتين بنتيجة 6-4 و7-5 و6-2.

وقال بعد الفوز "كانت مباراة غريبة في المجموعة الثانية عندما ظن الجميع أن (المباراة) ستتعادل 1-1، أنقذت نقطة المجموعة وشكل ذلك فارقًا".

وتابع "لا أعتقد أنني لعبت أفضل مباراة اليوم ولكنني سعيد لأنني في نهائي الأحد".

وكان كسرٌ واحد للإرسال في الشوط السابع من المجموعة الأولى كافيًا للروسي لحسمها لصالحه.

وبدا مدفيديف في طريقه لخسارة الثانية بعد أن تقدم الكندي 5-2، إلا أن الروسي فاز بخمسة أشواط متتالية كاسرًا إرسال منافسه مرتين ليحسمها 5-7.

حمل معه هذا الزخم إلى المجموعة الثالثة كاسرًا إرسال أوجيه-ألياسيم صاحب العشرين عامًا مرتين لينهيها بسهولة 6-2.

وتأهل مدفيديف الى نصف النهائي بوضعه حداً لمغامرة الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب بالفوز عليه 6-3 6-صفر و4-6 و7-5 على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

في المقابل، أزاح الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز ابن الـ18 عاماً، وفاز عليه بمجموعة (6-3) قبل أن ينسحب الإسباني في الثانية (3-1) بسبب إصابة في العضلة المقربة اليمنى.