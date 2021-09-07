وبدا مدفيديف في طريق لفوز سهل على الهولندي ابن الـ25 عاماً المصنف 117 عالمياً بعدما حسمه المجموعتين الأوليين من دون مقاومة، لكنه عانى بعدها وخسر الثالثة قبل أن يحسم الأمور لصالحه في الرابعة.

ويلتقي الروسي في دور الأربعة الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الذي أقصى الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز ابن الـ18 عاماً والذي أزاح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من الدور الثالث، وفاز عليه بمجموعة (6-3) قبل أن ينسحب الإسباني في الثانية (3-1) بسبب إصابة في العضلة المقربة اليمنى.

التأهل الثالث توالياً

وبعد انتهاء مشواره عند الدورين الأول والثالث في مشاركتيه الأوليين في البطولة الأميركية عامي 2017 و2018، نجح مدفيديف في الوصول إلى دور الأربعة للمرة الثالثة توالياً على أمل الذهاب هذه المرة حتى النهاية والفوز بلقبه الكبير الأول.

في 2019، وصل ابن الـ25 عاماً حتى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام الإسباني رافايل نادال، فيما انتهى مشواره الموسم الماضي عند دور الأربعة بخروجه على يد النمساوي دومينيك تيم الذي توج لاحقاً باللقب على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، لكنه يغيب عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة.

أحداث اللقاء

وفرض مدفيديف إيقاعه تماماً في مستهل المباراة وضرب باكراً بانتزاعه الشوط الأول على إرسال منافسه الهولندي، ثم كرر الأمر في الشوط الخامس ليتقدم 4-1، لكن الأخير رفض الاستسلام وقلص الفارق 3-5 على إرسال الروسي لكنه عاد وتنازل عن إرساله في الشوط التاسع، ليكون الحسم لصالح المصنف ثانياً 6-3 في قرابة 35 دقيقة.

وكشر مدفيديف عن أنيابه في المجموعة الثانية وكسر إرسال منافسه مرتين في الشوطين الثاني والرابع ما سمح له بالتقدم 5-صفر، قبل أن يحسمها نظيفة 6-صفر على إرسال الهولندي.

لكن أداء الروسي تراجع في المجموعة الثالثة ما سمح لفان دي زاندشولب بالعودة الى أجواء والتقدم 4-2 بعدما انتزع الشوط الخامس على إرسال منافسه، ما مكنه في النهاية من حسمها 6-4.

وقبل هذه المجموعة، لم يخسر الروسي الذي وصل بداية الموسم الحالي إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش ثم الى ربع نهائي رولان غاروس حيث خسر أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، أي مجموعة في المباريات التي خاضها في النسخة الحالية من البطولة الأميركية.

وبدا الهولندي لاعباً مختلفاً أيضاً في المجموعة الرابعة، إذ رد على مدفيديف الشوط بالشوط وحتى عندما حصل الأخير على فرصة حسم اللقاء في الشوط العاشر على إرسال منافسه، حافظ فان دي زاندشولب على رباطة جأشه وأنقذ الموقف، مدركاً التعادل 5-5، لكنه عاد وتنازل عن إرساله في الشوط الحادي عشر، ما سمح للروسي بحسم المجموعة 7-5 واللقاء في ساعتين و22 دقيقة.

وبتخلصه من فان دي زاندشولب الذي بات ثالث لاعب فقط يصل الى ربع النهائي بعد خوضه التصفيات في البطولة الأميركية الى جانب الفرنسي نيكولا إسكودي عام 1999 واللوكسمبورغي جيل مولر عام 2008، سيخوض مدفيديف دور الأربعة للمرة الرابعة في الغراند سلام.

