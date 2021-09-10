لقب زوجي بطولة أميركا المفتوحة من نصيب رام وساليسبوري من قبل beIN SPORTS September 10, 2021 22:40 0:53 دقيقة توج الأمريكي راجيف رام والبريطاني جو ساليسبوري بلقب الزوجي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس بعد فوزهما على البريطاني جيمي موراي والبرازيلي برونو سواريز بمجموعتين لواحدة في النهائي. تقارير إخبارية راجيف رام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة لقب زوجي بطولة أميركا من نصيب رام وساليسبوري 1:15 دقيقة سانتو يتحدث وضعية لاعبيه 0:58 دقيقة يورغن كلوب مستاء 1:09 دقيقة غوارديولا لا يعلم مصير جيزوس وإيديرسون 2:49 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل الفوز الخامس توالياً 0:38 دقيقة رئيس نادي نيس: "الفريق لن يستأنف قرار الرابطة" 0:35 دقيقة الجزائري ديلور متحفز للالتحاق بفريقه الجديد 0:44 دقيقة كيليان مبابي يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان 0:26 دقيقة أحمد الفهد الصباح يقرر التنحي عن منصبه مؤقتاً 0:38 دقيقة ليل ينشد الانتصار من بوابة لوريان