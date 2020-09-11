لقب زوجي الرجال من نصيب بافيتش وسواريس من قبل beIN SPORTS September 11, 2020 11:32 0:34 دقيقة أحرز الثنائي الكرواتي ماتي بافيتش والبرازيلي برونو سواريس لقب زوجي الرجال في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب بفوزهما في النهائي على الثنائي الهولندي ويسلي كولهوف والكرواتي نيكولا ميكيتش بمجموعتين دون رد. تقارير إخبارية بطولة الولايات المتحدة الأميركية لكرة المضرب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 11:00 دقيقة موجز الأخبار 2:22 دقيقة مدرب لانس يشكر لاعبيه بعد الانتصار الكبير 2:42 دقيقة توخيل: "كنا نتوقّع صعوبة مواجهة لانس" 2:44 دقيقة فيراتي: عانينا من الغيابات وخضنا مباراة غريبة 3:19 دقيقة لانس يفاجئ باريس سان جيرمان 0:59 دقيقة رابطة الدوري الممتاز تصدر بياناً بشأن نيوكاسل 0:24 دقيقة وولفرهامبتون يضمّ "فيتينيا" على سبيل الإعارة 0:50 دقيقة الاتحاد الدولي لألعاب القوى ينشر تقريره المالي 0:28 دقيقة لابرون رئيساً لرابطة محترفي كرة القدم في فرنسا 0:29 دقيقة السويسري هيرشي بطل المرحلة 12 من طواف فرنسا