بعد خروج حامل اللقب الروسي دانييل مدفيديف على يد كيريوس بالذات والإسباني رافايل نادال، توقع الكثيرون أن يكون الأسترالي من أبرز المرشحين للفوز باللقب، إلا أن خاتشانوف كان له رأي آخر ليبلغ أول نصف نهائي غراندسلام في مسيرته.

قال كيريوس بعد المباراة إنه "محبَط، ولكن كل الثناء لكارن، إنه محارب"، وأضاف "كنت أريد المضي قدمًا والفوز. أنا محبط، أشعر وكأنني أخفقت في هذه البطولة الآن".

وأكد كيريوس أنه لا يكترث لأي منافسة أخرى "صراحة، لا أبالي بشأن أي بطولة أخرى، تحقيق النجاح في الغراندسلام لا يقارن بشيء آخر، وكأن البطولات الأخرى لا تهم. أعتقد أن أي بطولة أخرى خلال العام هي مضيعة للوقت حقًا. يجب أن تتفوق في البطولات الكبرى، فهي السبب لأن يتذكرك الناس".

حقق الروسي المصنف 31 عالميًا 30 إرسالا ساحقًا و63 ضربة قاضية ليسقط وصيف بطل ويمبلدون ويضرب موعدًا مع رود.

قال بعد الفوز أمام جمهور دعمت غالبيته الأسترالي المصنف 25 "لقد فعلتها يا أصحاب! أخيرًا، تظهرون بعض المحبة لي".

وتابع "كانت مباراة مجنونة كما توقعتها. أنا مستعد للركض، للقتال وللعب خمس مجموعات. لعبنا قرابة الأربع ساعات وهذه الطريقة الوحيدة للتفوق على كيريوس".

