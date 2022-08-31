ولم تنجح البريطانية البالغة 19 عاماً منذ تتويجها المفاجئ في نيويورك العام الماضي بعد صعودها من التصفيات، في اجتياز الدور الثاني من بطولة كبرى، اذ خرجت من هذا الدور في بطولات أستراليا المفتوحة ورولان غاروس الفرنسية وويمبلدون البريطانية.

وقالت الفرنسية البالغة 32 عاماً "لقد وضعت قلبي في ذلك، كان الجو رائعاً وأنا سعيدة جداً بالفوز".

وأضافت "لقد نوعت أسلوب لعبي كثيراً، لقد نجحت بشكل جيد للغاية ويجب أن أحافظ على اسلوب تخفيف قوة الكرة"، مشددة على حقيقة أنها لم تكن معتادة على استخدام هذه الضربة التي سمحت لها بزعزعة استقرار رادوكانو.

ولم يسبق لكورنيه أن تجاوزت الدور ثمن النهائي في نيويورك، في حين خرجت من الدور الأوّل في عام 2021.

وأردفت الفرنسية التي ستواجه التشيكية كاترينا سينياكوفا (83) في الدور التالي في تبريرها لنتائجها الجيدة في "الغراند سلام" هذا العام "بت أكثر نضجاً وبات بإمكاني التحكم بمشاعري بشكل أفضل".

شفيونتيك تعبر بسهولة

وعبرت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، بسهولة إلى الدور الثاني أمام الإيطالية جاسمين باوليني (56) 6-3، 6-صفر في نحو ساعة على ملعب لويس أرمسترونغ.

وتلتقي حاملة لقب رولان غاروس التي لم تتجاوز الدور الرابع في فلاشينغ ميدوز، بطلة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2017 وصاحبة الأرض سلون ستيفنز (51).

وقالت شفيونتيك المتوجة بستة ألقاب هذا العام والتي تحاول تعويض تراجعها في تورونتو وسينسيناتي أخيراً "كان اختبارًا جيدًا بالنسبة للدور الأول، يسمح لي بإيجاد ايقاعي والقيام بالتعديلات المناسبة".

وخرجت حاملة لقب بطولة ويمبلدون الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (25 عالميًا) أمام الفرنسية كلارا بوريل المصنفة 131 بمجموعتين 6-4، 6-4، بعد أن ارتكبت 37 خطأ مباشرًا.

كما ودّعت الأميركية المخضرمة فينوس وليامس (42 عاماً) التي شاركت في البطولة أول مرة عام 1997 وأحرزت لقبها مرتين، أمام البلجيكية أليسون فان أويتفانك 1-6 و6-7 (5-7).