وخرجت فينوس وليامس، الشقيقة الكبرى لسيرينا، من الدور الأول للبطولة الأميركية للمرة الأولى في 22 مشاركة بخسارتها أمام التشيكية كارولينا موتشوفا 3-6 و5-7.

وهي المرة الثانية على التوالي التي تودع فيها فينوس (40 عاما) إحدى البطولات الكبرى من الدور الأول بعد أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وفشلت فينوس المتوجة بسبعة ألقاب كبرى في تخطي الدور الثالث في الغراند سلام منذ 2017.

ولم تكن حال المخضرمة الأخرى البلجيكية كيم كلايسترز (37 عاما) العائدة عن اعتزالها، أفضل من فينوس وخرجت من الدور الأول على يد الروسية ايكاترينا الكسندروفا 6-3 و5-7 و1-6.

وفشلت كلايسترز التي تشارك ببطاقة دعوة، في تكرار إنجازها في فلاشينغ ميدوز قبل 11 عاما عندما عادت عن الى الملاعب بعد غياب 18 شهرا بسبب الولادة، للتتويج بلقب البطولة الاميركية.