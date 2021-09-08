فاجأت المراهقة الكندية ليلى فيرنانديس (19 عاماً) الأوكرانية المصنفة خامسة عالمياً إيلينا سفيتولينا بفوزها عليها 6-3، 3-6، و7-6 (7-5).

ومنذ هزمت حاملة اللقب اليابانية ناومي أوساكا في الدور الثالث، ثم الألمانية أنجليك كيربر في ثمن النهائي، واصلت الكندية (المصنفة 73) إكمال حلمها في البطولة.

وهذا ما نصحها به مدربها "اليوم، قال لي قاتلي على كل نقطة. هذا أول ربع نهائي لك في بطولة كبرى. لا تجعليه آخر مباراة لك هنا. قاتلي من أجل حلمك ".

وستواجه فيرنانديس في نصف النهائي البيلاروسية المرشحة للقب أرينا سابالينكا (الثانية)، التي فازت 6-1 و6-4 على التشيكية باربورا كريتشيكوفا (9).