خسر السويسري روجيه فيدرر، أول مجموعة في 36 دقيقة قبل أن يرد ويفوز على الهندي سوميت ناغال 4-6 و6-1 و6-2 و6-4. ليعبر إلى الدور الثاني من بطولة أميركا المفتوحة للتنس رابع البطولات الأربع الكبرى.

وكانت المجموعة الأولى بمثابة جرس الإنذار للاعب البالغ 38 عاماً والفائز في 61 مباراة دون خسارة في الدور الأول من البطولات الكبرى منذ رولان غاروس 2003.

تابع فيدرر بعد فوزه على ابن نيودلهي البالغ 22 عاماً والمصنف 190 عالمياً "حاولت نسيان ذلك، لعبت بقوة وبقيت معه. كانت مجموعة أولى صعبة علي".

أضاف "قد لا يكون الأمر سيئاً للغاية للبدء في مباراة مماثلة، فقد كان الأمر مشابهاً في ويمبلدون عندما خسرت مجموعة في مباراتي الأولى"، مشيراً إلى البطولة التي أقصى فيها غريمه الإسباني رافاييل نادال، قبل أن يخسر أمام دجوكوفيتش في نهائي ملحمي.

بدوره تأهل السويسري ستانيسلاس فافرينكا إلى الدور الثاني بفوزه على الإيطالي يانيك سينر 6-3 و7-6 (7-4) و4-6 و6-3.