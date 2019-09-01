وسحق المخضرم السويسري البالغ 38 عاماً، منافسه المصنف 15 بنتيجة 6-2، 6-2، و6-صفر، ليواصل السعي إلى لقب سادس في بطولة فلاشينغ ميدوز المتوّج بلقبها خمس مرات توالياً بين 2004 و2008.

وقال فيدرر بعد فوزه "كان الأمر مذهلاً"، معتبراً أن منافسه "لم يقدم أفضل أداء له اليوم (...) من جهتي، أنا سعيد جداً بمستواي".

ويلاقي فيدرر في الدور المقبل الفائز من المباراة التي تقام في وقت لاحق بين البلغاري غريغور ديميتروف والأسترالي أليكس دي مينور، علماً بأن حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات الغراند سلام (20)، بلغ الدور ربع النهائي في البطولة الأميركية للمرة الثالثة عشرة.

كما سيخوض السويسري في نيويورك، مباراته الـ56 في دور ربع نهائي لإحدى البطولات الكبرى.