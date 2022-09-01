

واحتاجت البولندية البالغة 21 عاماً إلى ساعة و14 دقيقة كي تتخطى بطلة 2017 وتبلغ الدور الثالث حيث ستتواجه مع الأميركية الأخرى لورن ديفيس الفائزة بدورها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الثامنة والعشرين صفر-6 و6-4 و7-6 (10-5).

وقالت البولندية التي يبقى وصولها إلى الدور الرابع العام الماضي أفضل نتيجة لها في البطولة الأميركية، إنها "سعيدة بمستوى تركيزي".

وتابعت بطلة رولان غاروس لعامي 2020 و2022 بعد مباراتها الأولى على الإطلاق على ملعب "أرثر آش"، إنها تحاول "المحافظة على نفس الحافز الذي ألعب به عندما أكون في الملاعب الأخرى. لكنه حلم أن أتواجد هنا وليس في المدرجات لمشاهدة سيرينا (وليامس) وكارولينا بليشكوفا حين كنت أشارك في فئة الناشئات".

كما بلغت الدور الثالث البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا السادسة والعشرون عالمياً، بفوز بطلة أستراليا المفتوحة لعامي 2012 و2013 ووصيفة فلاشينغ ميدوز لأعوام 2012 و2013 و2020 على الأوكرانية مارتا كوستيوك بسهولة تامة 6-2 و6-3.

وتتواجه أزارنكا في الدور الثالث مع الكرواتية بترا مارتيتش الفائزة على الإسبانية باولا بادوسا 6-7 (5-7) و6-1 و6-2.

وتأهلت إلى الدور ذاته التشيكية بترا كفيتوفا الحادية والعشرون وبطلة ويمبلدون لعامي 2011 و2014 من دون أن تلعب، وذلك لانسحاب منافستها الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.

كما تأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا إلى الدور ذاته بفوزها على البيلاروسية ألياكسنادرا ساسنوفيتش 6-4 و6-4، والسويسرية بليندا بنتشيتش بفوزها على الرومانية سورانا كيرستيا 3-6 و7-5 و6-2.