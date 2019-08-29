وأظهر زفيريف، الذي تعرّض لخسارة مفاجئة في الدور الأول لبطولة ويمبلدون الشهر الماضي، قدرته المعهودة على التحمل وسط حرارة مرتفعة في ملعب رثر ش عندما أنقذ ثماني من 11 نقطة لكسر إرساله أمام منافسه الأمريكي.

وبدا على زفيريف، الذي أطلق 22 إرسالاً ساحقاً، الارهاق عقب مباراة استغرقت أكثر من ثلاث ساعات.

وقال اللاعب الألماني "فرنسيس دفعني للقتال طوال المباراة. سعيد لمجرد انتصاري بطريقة أو بأخرى. في بعض الأحيان أفضل الفوز بسهولة عن الانتصار بعد خمس مجموعات".

ولم يكن اللاعب البالغ عمره 22 عاماً غريباً عن منافسه الأميركي إذ كان الفوز حليفه ثلاث مرات مقابل مرة واحدة لتيافو في مواجهات سابقة بينهما.

وحذا الروسي دانييل ميدفيديف حذو الألماني وتأهل إلى الدور الثالث بفوزه بصعوبة على البوليفي هوغو ديليين 6-3 و7-5 و5-7 و6-3.

واضطر الروسي المصنف خامساً أن يتغلب على إصابته بتشنجات عضلية ليحجز مقعده للدور التالي، علماً أنه وصل إلى نيويورك متسلحاً بفوزه بدورة سينسيناتي الأميركية للماسترز وبوصافة دورتي مونتريال الكندية للماسترز وواشنطن.

وضرب مدفيديف موعداً مع الفائز من مباراة الإسباني فيليسيانو لوبيز والياباني يوشيهيتو نيشيوكا.

وقال الروسي الذي احتاج إلى ساعتين و43 دقيقة للتخلص من منافسه "لا أعرف لماذا، ولكني عانيت من تشنجات عضلية"، وتابع "عانيت من التشنجات في جميع أنحاء جسمي، ما جعلني عصبياً. ولكني ما زلت هنا" في إشارة إلى تأهله للدور الثالث على غرار ما فعل العام الماضي، ليعادل أفضل نتيجة له في البطولة الأميركية.

في المقابل لم يواجه بطل 2016 السويسري ستانيسلاس فافرينكا (مصنف 24) صعوبة كبرى أمام الفرنسي جيريمي شاردي وتغلب عليه 6-4 و6-3 و6-7 (3/7) و6-3.