خرج الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادساً عالمياً من الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الكبرى للتنس، بخسارته أمام الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3 و2-6 و4-6 و3-6 الإثنين.

وعانى زفيريف بدنياً بسبب مبارياته الماراتونية في الأدوار الثلاثة الأولى حيث احتاج إلى 3 ساعات و10 دقائق لتخطي عقبة المولدافي رادو ألبوت في الأول، و3 ساعات و9 دقائق للتغلب على الأميركي فرانسيس تيافوي في الثاني، و3 ساعات و36 دقيقة للتخلص من عقبة السلوفيني ألياز بيديني في الثالث، فيما استغرقت مواجهته لشفارتسمان 3 ساعات و8 دقائق.

وقال شفارتسمان "عانى أليكس من مشاكل في إرساله وبما أنني أرد الإرسالات جيداً فقد قمت باستغلال فرصتي".

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها شفارتسمان ربع نهائي فلاشينغ ميدوز بعد 2017. كما بلغ الدور ذاته في رولان غاروس عام 2018 وهي أفضل نتيجة له حتى الآن في الغراند سلام.

وأضاف "لا أعرف ماذا يحدث ولكنني أشعر كأنني في بيتي. الجمهور ساندني كثيراً في اللحظات المهمة".

ويلتقي شفارتسمان في الدور ربع النهائي مع الإسباني رافاييل نادال او الكرواتي مارين سيليتش.