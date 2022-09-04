

وواصل الإيطالي المصنف 14 عالمياً والبالغ 26 عاماً سلسلة نتائجه المميزة في البطولة، بعدما أقصى في الدور السابق البريطاني أندي موراي.



وسيلاقي بيريتيني في الدور المقبل، الفائز من مواجهة النروجي كاسبر رود الفائز على الفرنسي كورانتان موتيه 6-1 و6-2 و6-7 (4-7) و6-2.

ورغم غيابه عن بطولتي رولان غاروس (فرنسا المفتوحة) وويمبلدون هذا العام بسبب الإصابة والمرض، قدّم اللاعب الإيطالي أداءً جيداً في البطولات الأربع الكبرى التي سبقتهما.



فقد وصل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق العام الحالي، وربع نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي.

وكان بيريتيني وصيف بطل ويمبلدون عام 2021، والذي جاء بعد وقت قصير من وصوله إلى الدور ربع النهائي في فرنسا المفتوحة.