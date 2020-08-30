ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن اللاعب المقصود هو مواطنها بينوا بير المصنف 22 عالمياً، الذي كان من المقرر أن يلعب أول مبارياته في فلاشينغ ميدوز ضد البولندي كاميل ماجوركا (108).

وهو أول لاعب يتم استبعاده في فئتي الرجال والسيدات من المشاركة في البطولة الكبرى بسبب الوباء.

ويتم تتبع نشاطات اللاعب المعني لمعرفة ما إذا كان على تواصل مع أي شخص آخر وهو ما سيؤدي لوضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وبموجب قوانين حماية الحقوق الفردية والخصوصية الطبية في الولايات المتحدة الأميركية، فلا يحق للاتحاد الأميركي لكرة المضرب الافصاح عن اسم اللاعب المصاب.

ويعد الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً أكثر ابرز المرشحين للفوز بأول بطولة كبرى منذ تعليق المنافسات بسبب الوباء، وهو يسعى للقبه الرابع بعد 2011، 2015 و2018، والثامن عشر في البطولات الكبرى.

وفي فئة السيدات تسعى الأميركية سيرينا وليامس للقبها الرابع والعشرين في الـ"غراند سلام" لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت.

ويحوم الشك حول استطاعة اليابانية ناومي أوساكا، المشاركة الاثنين في اليوم الأول من البطولة بسبب إصابة في العضلة الخلفية لفخذها الأيسر أجبرتها على الانسحاب من المباراة النهائية لدورة سينسيناتي السبت.

