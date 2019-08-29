تخطت الأميركية سيرينا وليامس خسارتها المجموعة الأولى أمام الأميركية كاترين ماكنالي 5-7 لتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة بسهولة نسبية 6-3 و6-1 لكنها لم تكن راضية اطلاقا عن ادائها.

وشاركت الشابة ماكنالي (17 عاما) ببطاقة دعوة في البطولة الأميركية علما بانها لم تكن قد ولدت عندما توجت وليامس بباكورة ألقابها الكبيرة في فلاشينغ ميدوز بالذات عام 1999.

وأعربت سيرينا التي ستحتفل ببلوغها الثامنة والثلاثين الشهر المقبل عن عدم "سعادتي للمستوى الذي قدمته وأعد الجميع بأني سأقدم اداء أفضل في المستقبل. هذه الليلة نجوت!".

وتابعت "كنت ألعب بشكل سيء في منتصف المجموعة الثانية وقلت في نفسي "يجب ان أظهر من هي سيرينا+. لقد ارتكبت العديد من الاخطاء في المجموعتين الأولى والثانية ولا يمكن لأي أحد ان يحرز لقب كبير مع هذا الكم الهائل من الاخطاء".

وأوضحت "لكني في حاجة الى المباريات الصعبة لان ذلك يساعدني في المباريات المقبلة لكي اكون جاهزة".

وتهدف سيرينا الى معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة والمسجل باسم الأسترالية مارغريت كروت مع 24 لقبا علما بانها فشلت في آخر ثلاث محاولات لها، كما انها تسعى الى احراز اللقب في فلاشينغ ميدوز للمرة السابعة.

ولم تنجح فينوس وليامس الشقيقة الكبرى لسيرينا في تخطي الدور الثاني وخرجت على يد الأوكرانية ايلينا سفيتولينا بخسارتها 4-6 و4-6.

ولم تواجه الأسترالية أشلي بارتي المصنفة ثانية وبطلة رولان غاروس هذا العام اي صعوبة في تخطي الأميركية لورين ديفيس بالفوز عليها 6-2 و7-6 (7-2)