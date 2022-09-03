وكانت حاملة لقب 23 بطولة كبرى التي ستبلغ 41 عاماً في 26 أيلول/سبتمبر قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أنها ستسدل الستار على مسيرتها قريباً دون إعلان الزمان، فيما بدت بطولة فلاشينغ ميدوز في نيويورك حيث أحرزت في 1999 أول ألقابها الكبرى، المكان المناسب لإنهاء مشوارها الزاخر. وعما إذا كانت ستعيد النظر في قرار اعتزالها، أجابت دامعة "لا أعتقد، لكن لا أحد يعلم".

